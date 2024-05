Manisa’da eski damat katliam yaptı: 3 ölü

Manisa'da bir kişi tartıştığı eski karısı ile kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldürdü. Korkunç olay, Salihli ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Aytunç Ç. (34) bir süre önce boşandığı Nagihan Can'ın (32) annesi ile birlikte yaşadığı eve geldi. Evde Aytunç Ç. ile eski eşi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Öfkesine hakim olamayan Aytunç Ç., eski eşini bıçaklamaya başladı. Aytunç Ç. araya girmeye çalışan eski kayınbiraderi İbrahim Can (39) ile eski kayınvalidesi Fatma Can'ı da (62) bıçakla yaraladı. Yaralı halde evden çıkarak yakındaki bir iş yerine sığınan Fatma Can'ı takip eden Aytunç Ç., Can'ı iş yerinde tekrar bıçaklayıp kaçtı. Fatma Can olay yerinde, Nagihan Can ile kardeşi İbrahim Can ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Polis, Aytunç Ç.'yi kısa süre sonra suç aleti bıçakla birlikteyakaladı.