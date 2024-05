Manisa’da eski eş dehşet saçtı! Eski eşini, kayınvalide ve kayınbiraderini öldürdü

Korkunç olay, Salihli ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi'nde meydana geldi. Aytunç Ç. (34) bir süre önce boşandığı eski eşi Nagihan Can'ın (32) annesi ile birlikte yaşadığı eve geldi. Aytunç Ç. ile eski eşi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Öfkesine hakim olamayan Aytunç Ç., eski eşini bıçaklamaya başladı. Gözü dönmüş koca araya girerek Nagihan Can'ı kurtarmaya çalışan eski kayınbiraderi İbrahim Can (39) ile eski kayınvalidesi Fatma Can'ı (62) da bıçakladı. Evden kaçmaya çalışan Fatma Can'ı peşinden giderek bıçaklamaya devam eden Aytunç Ç., daha sonra olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Nagihan Can ile ağabeyi İbrahim Can hastanede, kayınvalide Fatma Can ise evinin yanında bulunan bir iş yerinde hayatını kaybetti. 3 kişiyi öldüren Aytunç Ç., huzurevi yakınlarında suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

