Haberler Yaşam Haberleri Manisa’da eski eş dehşet saçtı! Eski eşini, kayınvalide ve kayınbiraderini öldürdü
Giriş Tarihi: 26.5.2024 21:46 Son Güncelleme: 26.5.2024 21:49

Manisa’da eski eş dehşet saçtı! Eski eşini, kayınvalide ve kayınbiraderini öldürdü

Manisa’nın Salihli İlçesinde cinnet getiren Aytunç Ç. (34) dehşet saçtı. Aytunç Ç., eski eşi Nagihan Can’ı (32) kayınbiraderi İbrahim Can (39) ile kayınvalidesi Fatma Can’ı (62) bıçaklayarak öldürdü. Aytunç Ç. olaydan kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Manisa’da eski eş dehşet saçtı! Eski eşini, kayınvalide ve kayınbiraderini öldürdü

Korkunç olay, Salihli ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi'nde meydana geldi. Aytunç Ç. (34) bir süre önce boşandığı eski eşi Nagihan Can'ın (32) annesi ile birlikte yaşadığı eve geldi. Aytunç Ç. ile eski eşi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

KAYINVALİDE FATMA CAN

Öfkesine hakim olamayan Aytunç Ç., eski eşini bıçaklamaya başladı. Gözü dönmüş koca araya girerek Nagihan Can'ı kurtarmaya çalışan eski kayınbiraderi İbrahim Can (39) ile eski kayınvalidesi Fatma Can'ı (62) da bıçakladı. Evden kaçmaya çalışan Fatma Can'ı peşinden giderek bıçaklamaya devam eden Aytunç Ç., daha sonra olay yerinden kaçtı.

NAGİHAN CAN

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Nagihan Can ile ağabeyi İbrahim Can hastanede, kayınvalide Fatma Can ise evinin yanında bulunan bir iş yerinde hayatını kaybetti. 3 kişiyi öldüren Aytunç Ç., huzurevi yakınlarında suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İBRAHİM CAN

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Manisa’da eski eş dehşet saçtı! Eski eşini, kayınvalide ve kayınbiraderini öldürdü
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