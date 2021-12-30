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Giriş Tarihi: 30.12.2021 14:11

Manisa'da esnaf kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti

AA
Manisa’da esnaf kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki esnaf kooperatifinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Çıkan tartışmada Z.K, tabancayla Emrelioğlu'nu vurdu.

Tepeköy Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkan Yardımcısı Z.K. (65) ile yönetim kurulunda üye olarak görev yapan oğlunu görmek için kooperatif binasına gelen Ali Emrelioğlu (57) arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışmada Z.K, tabancayla Emrelioğlu'nu vurdu.

Ağır yaralanan Emrelioğlu, 112 Acil Servis ekiplerince Alaşehir'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Emrelioğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Z.K. ile Emrelioğlu arasında daha önce de birkaç kez münakaşa yaşandığı öğrenildi.

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Manisa'da esnaf kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti
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