Haberler Yaşam Haberleri Manisa’da esrarengiz ölümün sır perdesi araştırılıyor
Giriş Tarihi: 18.8.2023 11:40 Son Güncelleme: 18.8.2023 11:41

Manisa’da esrarengiz ölümün sır perdesi araştırılıyor

Manisa’nın Kula ilçesinde ağaca çarpmış vaziyette duran otomobilin içerisinde boynunda kesikler olduğu tespit edilen bir şahıs ölü bulundu. Jandarma ekiplerinin olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu yönündeki incelemeleri sürüyor.

Mehmet Ali ERBAŞ
Manisa’da esrarengiz ölümün sır perdesi araştırılıyor

Manisa'nın Kula'nın, Başıbüyük Mahallesi ile Balıbey Mahallesini bağlayan yolda meydana gelen olayda, yoldan çıkarak tarla içerisinde bulunan bir ağaca çarpmış olan araç içerisinde bir şahsın hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kapıları kilitli olan aracın camını kırarak hareketsiz halde yatan şahsa müdahale etmek istedi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde aracın şoför koltuğunda oturan şahsın boyun kısmında kesik olduğu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri ise yaptıkları incelemede hayatını kaybeden şahsın 46 yaşındaki Erhan Yalçınkaya olduğunu tespit ederken, araç içerisinde bir marketten yeni alınmış ve kılıfından yeni çıkarılmış bir bıçak olduğunu belirledi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla bölgede geniş güvenlik önlemi alınırken, hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni ön otopsi yapılmak üzere Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan şahsın ölümünü şüpheli bulan cumhuriyet savcısı, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Jandarma ekipleri, şahsın ölümünde kullanıldığının değerlendirildiği bıçağın nereden alındığını ve şahsın olayın yaşandığı bölgeye yalnız mı yoksa başka birileri ile mi geldiğini araştırmaya başladı. Olayın cinayet mi intihar mı olduğu yönündeki inceleler titiz bir şekilde yürütülüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

İki dev birleşti
CHP'li belediyelerde taksitle maaş isyanı! İzmir'de ücretini alamayan işçiler iş bıraktı
Son dakika: Bakanlık ceza yağdırdı! Denetimler sıkılaşıyor...
Devlet Bahçeli... İyi Parti... Ve ötesi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Meclisin ilk gündem maddeleri belli oldu: Başörtüsü ve ailenin korunması
Gele gele geldiğimiz nokta Özgür Özel mi olacaktı?
Vantilatör Ne Kadar Elektrik Harcar? Ayaklı Vantilatör 1 Günde Ne Kadar Elektrik Yakar?
Küresel petrol piyasasında çalkantılar
Yine öyle çok korkar mıyız?
ARKADAŞINA GÖNDER
Manisa’da esrarengiz ölümün sır perdesi araştırılıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA