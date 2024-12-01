Manisa’da ev alev topuna döndü: Zihinsel engelli vatandaş hayatını kaybetti!

Yangın, dün gece saatlerinde Cinosman Mahallesi 22 Sokak'ta bulunan tek katlı bir evde meydana geldi. İddiaya göre, elektrikli sobanın devrilmesi sonucu halı ve koltuklar alev aldı. Evde ikamet eden ve zihinsel engelli olduğu öğrenilen 62 yaşında Orhan Aktaş, bir anda yükselen alev ve dumanların içerisinde kaldı.

Komşularının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç İtfaiye Amirliği ekipleri alevlere müdahale ederek, bir süre sonra yangını kontrol altına aldı.