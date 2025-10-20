Manisa’da feci kaza: 1 bebek öldü, 5 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde otomobil kamyonete arkadan çarptığı kazada bir yaşındaki bebek öldü. Gökçeören Kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada Sezer Başız'ın kullandığı araç İsmail Ulusu yönetimindeki kamyonete arkadan çarptı. Otomobildeki Sezer Başız (32) Kardelen Başız (21), Aysel Başız (3), Hülya Başız (1), Asel Başız (1) ve Zümranur Turan (11) yaralandı. Hastaneye kaldırılan Asel Başız kurtarılamadı. Selendi ilçesinde ise iki traktör kazasında Fadime Tuna (85) ve Rasim Özdemir (44) hayatını kaybetti.