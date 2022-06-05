Manisa’da feci kaza: 1 ölü, 3’ü ağır 6 yaralı

Kaza, Sart Mahallesi Işıklı Kavşakta meydana geldi. Salihli'den Ahmetli yönüne giden Nesil G. (27) yönetimindeki otomobil ile Murat B (36) yönetimindeki otomobil Sart Işıklı Kavşakta çarpıştı. Kazada, Nesil G. (27) yönetimindeki otomobilde yolcu olarak bulunan Mert Kılıç (17) olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonucu sürücüler Nesil G, Murat B. ile otomobillerde yolcu olarak bulunan M.G (19), C.G (19), Y.K (58) ve E.B (26) yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ilçedeki hastanelerde tedavi altına alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.