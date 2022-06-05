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Giriş Tarihi: 5.6.2022 05:06

Manisa'da feci kaza: 1 ölü, 3'ü ağır 6 yaralı

DHA
Manisa’da feci kaza: 1 ölü, 3’ü ağır 6 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı

Kaza, Sart Mahallesi Işıklı Kavşakta meydana geldi. Salihli'den Ahmetli yönüne giden Nesil G. (27) yönetimindeki otomobil ile Murat B (36) yönetimindeki otomobil Sart Işıklı Kavşakta çarpıştı. Kazada, Nesil G. (27) yönetimindeki otomobilde yolcu olarak bulunan Mert Kılıç (17) olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonucu sürücüler Nesil G, Murat B. ile otomobillerde yolcu olarak bulunan M.G (19), C.G (19), Y.K (58) ve E.B (26) yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ilçedeki hastanelerde tedavi altına alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Manisa'da feci kaza: 1 ölü, 3'ü ağır 6 yaralı
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