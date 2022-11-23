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Giriş Tarihi: 23.11.2022 12:40

Manisa'da feci kaza! Otomobil, tuğla yüklü kamyona çarptı: 1 ölü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tuğla yüklü kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

DHA
Manisa’da feci kaza! Otomobil, tuğla yüklü kamyona çarptı: 1 ölü

Manisa'daki kaza, saat 07.30 sıralarında, İzmir-Ankara yolu Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi.

İzmir'den Turgutlu yönüne giden Serhat Kesgin yönetimindeki 09 AHN 898 plakalı otomobil, Bağyurdu ova yolundan kara yoluna çıkan Oğuz T.'nin (30) kullandığı 45 ABV 591 plakalı tuğla yüklü kamyona yandan çarptı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çarpmanın şiddetiyle ön kısmı hasar gören otomobilde, sürücü Kesgin sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kesgin, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Kesgin'in hayatını kaybettiği belirledi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Manisa'da feci kaza! Otomobil, tuğla yüklü kamyona çarptı: 1 ölü
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