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Giriş Tarihi: 21.8.2022 03:41 Son Güncelleme: 21.8.2022 04:51

Manisa'da feci kaza! Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki anne-oğuldan acı haber!

Manisa'da korkunç bir olay yaşandı. Kula ilçesinde elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında elektrikli bisikletten savrulan anne ve oğlu öldü. Yaşamını yitiren kadının eşinin de yaklaşık 10 yıl önce trafik kazası sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

DHA
Manisa’da feci kaza! Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki anne-oğuldan acı haber!

Kaza, saat 22.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Körez Mahalle kavşağında meydana geldi. İddiaya göre İzmir'den Uşak yönüne doğru seyir halinde olan Muhammet Ali T. (22) idaresindeki 64 FS 823 plakalı otomobil ile Fikriye Özkara (36) idaresindeki elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücü Fikriye Özkara (36) ve oğlu Halil Can Özkara (14) metrelerce savruldu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrollerde, Fikriye Özkara (36) ve oğlu Halil Can Özkara'nın (14) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Anne ve oğlun cansız bedenleri, Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin, incelemelerinin ardından otopsileri yapılmak üzere Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, kazaya karışan 64 FS 823 plakalı otomobil sürücüsü Muhammet Ali T. (22) ise, ifadesi alınmak üzere Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

EŞİYLE AYNI KADERİ YAŞADILAR

Kazada yaşamını yitiren anne Fikriye Özkara'nın eşi Özcan Özkara'nın da Kula ilçesi Sandal Mahallesi'nde 2012 yılında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi. Acı haberi alarak olay yerine gelen anne ve oğlun yakınları, sinir krizleri geçirdi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Manisa'da feci kaza! Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki anne-oğuldan acı haber!
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