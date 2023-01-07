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Giriş Tarihi: 7.1.2023 22:10

Manisa’da feci kaza! Park halindeki otomobile arkadan gelen tır çarptı: 2 ölü

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde park halindeki araca bir tırın çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

İHA
Manisa’da feci kaza! Park halindeki otomobile arkadan gelen tır çarptı: 2 ölü

Kaza, Manisa'nın Alaşehir ilçesi Piyadeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaşehir'den Salihli istikametinde yolun sağ tarafında park halinde olan Şerafettin Gülmez idaresindeki 45 K 0627 plakalı araca aynı istikamette seyir halinde olan A.K. idaresindeki 16 AH 812 plakalı tır çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerinde çok sayıda itfaiye, ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada araçlar hurdaya dönerken sürücü Şeraffettin Gülmez ve ablası Birgül Akça olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada Şerafettin Gülmez'in eşi S.G. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken tır sürücüsü A.K. gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Manisa’da feci kaza! Park halindeki otomobile arkadan gelen tır çarptı: 2 ölü
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