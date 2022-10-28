Manisa’da film gibi olay! Dedektif gibi iz sürüp, kendisini aldatan eşinin sevgilisini buldu

Film gibi olay, Akhisar ilçesinde yaşandı. İlçede beton mikseri şoförlüğü yapan Aykut Üge, 2021 yılının Ağustos ayında resmi nikah yaparak Cemre Tütüncü ile dünya evine girdi. Çift, pandemi nedeniyle erteledikleri düğünlerini ise bu yıl Ağustos ayında gerçekleştirdi. Aykut Üge son 5 aydır eşinin hareketlerinden şüphelenmeye başladı. Üge, geceleri uyamayan, sürekli telefonla yazışmalar yapan eşinin kiminle görüştüğünü bulabilmek için dedektif gibi iz sürdü.

'KUZENİ İLE BULUŞMA AYARLADI'

Aykut Üge, eşinin Ö.K. isimli bir kişi ile konuştuğu duyumunu alınca bu kişiyi bulmak için harekete geçti. Kuzeni D.T'ye sosyal medya üzerinden arkadaşlık teklifi ettiren ve mesajlaştıran Üge, daha sonra Ö.K. ile buluşturma ayarlattı. 23 Ekim günü buluşma yerine gelen Ö.K. karşısında Üge'yi görünce büyük bir şok yaşadı.

Her şeyi itiraf eden Ö.K., yıl başında askerden geldiğini, daha önce 1 yıl kadar sevgilisi olan Cemre'nin evlendiğini öğrendiğini, Mayıs ayından itibaren sık sık telefonla görüştüklerini, kendisi evde yokken evine girip çıktığını itiraf etti.

Yaptıklarından pişmanlık duyduğunu anlatan Ö.K. boşanma davasında da Aykut Üge lehine tanıklık yapacağını, Cemre'nin kendisine attığı mesajları da sakladığını söyledi.

'TEK İSTEĞİM BİRAN ÖNCE BOŞANMAK'

Tek isteğinin boşanmak olduğunu söyleyen Aykut Üge, "Daha iki ay önce düğün yaptık. Madem böyle bir şey var neden evlendi? Sonradan öğrendim ki eski sevgilisi ile görüşüyormuş. Ben işteyken eve alıyormuş. Her şeyi öğrendim her şey delilli ispatlı. İşimi gücümü boşladım dedektif gibi gerçeği ortaya çıkarmaya çalıştım.

Annesi de bu süreçte ona destek olmuş. Ö.K'nın kendisini sevdiğini, onunla görüşmesini istemiş. 14 Ekim günü de eşyalarını alıp ailesini yanına gitti. Benim bundan sonra tek bir isteğim var oda boşanmak" ifadelerini kullandı.

Ö.K. ile birlikte Konya'da bulunan avukatı Gülsen Pişmiş'in yanına gelen Üge, boşanma davası işlemlerini başlattı. Avukat Gülsen Pişmiş, "insanların fütursuzca suç işlediği veya en masum anlamda yasa dışı hareketleri yapmaktan imtina etmediği bir dönemde, akranı olan genç arkadaşlarının tüm yönlendirmelerine rağmen böyle bir olay karşısında sağduyulu ve soğukkanlı davranan müvekkil ile insan olarak iftihar etmekteyiz.

(Av. Gülşen Pişmiş)

Zira bu genç insan, yine çevresindeki genç insanlar tarafından yaşadığı bu olay karşısında suç işlemeye dahi teşvik edilmiştir. Fakat kendisi insanlığını kaybetmeyerek karısının, kendisini aldattığı kişi ile iletişim kurup meramını anlatıp yine insanlığı ile onu boşanma davasında tanık olmaya ve elindeki delilleri vermeye ikna etmiştir. Bu doğrultuda ve zina nedeni ile tarafımızca boşanma ile birlikte maddi manevi tazminata ilişkin dava ikame edilmiştir. Yargıtay'ın istikrarlı kararları doğrultusunda davamızın kabul edileceğini düşünüyoruz ve kamu vicdanının da bunu gerektirdiğine inanıyoruz" dedi.

(Ö.K)