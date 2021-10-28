Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Manisa’da gece bekçisine silahlı saldırı
Giriş Tarihi: 28.10.2021 02:28

Manisa’da gece bekçisine silahlı saldırı

AA
Manisa’da gece bekçisine silahlı saldırı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan gece bekçisi Ertuğrul Vural'a (52) bacağından yaralandı. Yaralı Vural, sağlık ekiplerince Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan gece bekçisi yaralandı.

İlçeye bağlı Adnan Menderes Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'nda bulunan fayans deposunda gece bekçisi olarak çalışan Ertuğrul Vural'a (52), yoldan geçen bir otomobilden henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli ya da şüphelilerce tabancayla ateş açıldı.

Vural, saldırıda bacağından yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Vural, sağlık ekiplerince Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Manisa’da gece bekçisine silahlı saldırı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA