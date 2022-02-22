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Giriş Tarihi: 22.2.2022 22:13

Manisa'da haber alınamayan yaşlı çift ölü bulundu

AA
Manisa’da haber alınamayan yaşlı çift ölü bulundu

Manisa’nın Salihli ilçesinde yakınlarının haber alamadığı yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu. Çiftin yaklaşık 20 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi

Eskicami Mahallesi 15. Sokak'ta yaşayan Serpil (75) ve Ali Osman Akıncı'dan (84) uzun süredir haber alamayan yakınları, polis ve sağlık ekiplerine bilgi verdi.

İhbar üzerine eve giden polis ekipleri, kapıyı açan olmayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

Kapıyı kırarak eve giren Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, içeride Serpil ve Ali Osman Akıncı'nın cansız bedenlerini buldu.

Yaklaşık 20 gün önce öldüğü tahmin edilen Akıncı çiftinin cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Manisa'da haber alınamayan yaşlı çift ölü bulundu
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