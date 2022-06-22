Manisa’da iki otomobil çarpıştı: 3 kişi yaralandı

Manisa'nın Soma ilçesi Sevişler Mahallesinde Soma- Savaştepe Karayolunun Savaştepe istikametine doğru Y.Ö. (20) idaresindeki 45 VL 071 plakalı araç ile aynı istikamette ilerleyen T.D. (37) idaresindeki 45 VD 322 plakalı araca yan tarafından çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Kazada sürücüler T.D. ve Y.Ö. ile 45 VL 071 plakalı araçta yolcu olarak bulunan İ.Y. (36) isimli şahıs hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili çalışma başlatıldı.