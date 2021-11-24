Manisa’da ilginç olay! Tıkanan su giderinden altın çıktı

Duruma oldukça şaşıran Kayacık, bilekliği temizledikten sonra 10 dairelik apartmanın kapılarını teker teker çaldığını anlatarak, "Apartman sakinlerine 'Kanala kaçmış, her hangi bir kayıp eşyanız var mı?' diye sordum. Hiç kimse kayıp bir eşyası olduğunu söylemedi. En son olarak zemin katta oturan ve beni boruyu temizlemem için çağıran müşterime 'Kayıp bir şeyiniz var mı? dedim. Oda bir yıl önce çeyrek altın kaybettiğini söyledi. Nasıldı diye sordum, oda borudan çıkan bileklikli çeyrek altını tarif etti ben de 'Alın bu sizin helal malmış' diyerek sahibine teslim ettim. Müşterim olan kadın, altının hediye olduğunu ve bir yıldır aramadık yer bırakmadığını söyleyerek, teşekkür etti. Helal malmış, sahibini bulduğum için çok mutluyum" dedi.