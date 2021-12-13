Manisa’da işçiler derede mahsur kaldı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Midibüs şoförü Bilgiç ve 17 yolcusu olay yerinden geçen bir traktör kullanılarak kurtarıldı. Midibüs ise bir dozerle bulunduğu yerden çekilerek, sudan çıkartıldı.