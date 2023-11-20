Manisa’da kan donduran olay: 1 ölü 3 yaralı var!

Korkunç olay, saat 02.00 sıralarında, Yenimahalle Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki bir eğlence merkezinde meydana geldi. Merkez işletmecisi Erkan Ildız ile iddiaya göre, aralarında alacak meselesinden husumet bulunan içki satışı yapılan büfe işleten S.T. ve çiftçi M.E.D., arasında tartışma çıktı. Tartışmaya işletme çalışanları da dahil oldu.