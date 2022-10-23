Haberler Yaşam Haberleri Manisa’da koca dehşeti! Karısını bıçaklayarak öldürdü
Giriş Tarihi: 23.10.2022 04:34

Manisa’da koca dehşeti! Karısını bıçaklayarak öldürdü

Manisa’da cinnet getiren bir kişi karısını bıçaklayarak öldürdü. Karısını öldürdükten sonra evde bekleyen zanlı, polis ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü

İHA
Manisa’da koca dehşeti! Karısını bıçaklayarak öldürdü

Olay Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Peker Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evde cinnet getiren Zafer Zeybek, tartıştığı karısı Huriye Zeybek'e bıçakla saldırdı. Karısını bıçaklayarak öldüren Zeybek, bir süre şoka girerek bekledikten sonra apartmana çıktı. Komşuları tarafından üzerindeki kanlarla görülen Zeybek daha sonra tekrar evine girerken komşuları da polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri evde Huriye Zeybek'in cansız bedeniyle karşılaştı.

Karısını öldürdükten sonra evde bekleyen Zafer Zeybek ise polis ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Huriye Zeybek'in cansız bedeni morga kaldırılırken cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SAĞLIK BAKANLIĞI personel alımı branş ve kadro dağılımı/kontenjanları 2022: 85 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak ve başvurular başladı mı?
SON DAKİKA: Güneş tutulması büyük depremi tetikler mi? Prof. Dr. Şükrü Ersoy açıkladı
Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'i yakma girişimi! Alçak gösteri başlamadan bitti
Son dakika | Binali Yıldırım'ı taşıyan ambulans uçak İstanbul'a indi! Başkan Erdoğan'dan Yıldırım ve Ayrım'a ziyaret
Mansur Yavaş'a Erzurum'dan seslendi: Gel sana ucuz suyu anlatayım
Danıştay’dan skandal FETÖ kararı! Hem göreve iade hem de tazminat
1.Dönem AÖL sınav tarihleri 2022-2023 || MEB ile AÖL Açık Lise sınavları ne zaman yapılacak ve nasıl olacak?
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Haydi sıkıyorsa gel bu işi referanduma götürelim
Canlı yayında adaylığını ilan etti: Bir de Kemal Kılıçdaroğlu'nu deneyelim
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Manisa’da koca dehşeti! Karısını bıçaklayarak öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA