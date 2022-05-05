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Giriş Tarihi: 5.5.2022 08:16 Son Güncelleme: 5.5.2022 08:16

Manisa'da korkunç kaza! 1 çocuk öldü, 7 kişi yaralandı

DHA
Manisa’da korkunç kaza! 1 çocuk öldü, 7 kişi yaralandı

Manisa'nın Kula ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atıp şarampole devrilmesiyle meydana gelen kazada 2'si çocuk olmak üzere 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 7 yaşındaki çocuk, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Kaza, İzmir-Ankara D300 karayolu Güvercinlik Mahalle kavşağı yakınlarındaki rampalarda meydana geldi. İddiaya göre, İzmir'den Uşak istikametine doğru seyir halinde olan Ramazan Demirel(36) idaresindeki 64 AAL 835 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Karayolunda savrulan otomobil, takla atıp yolun sağ tarafından bulunan şarampole devrildi.

Kazanın şiddetiyle ters dönen otomobilde bulunan yolcular, sıkıştıkları yerden kendi imkanları ile dışarı çıktı. İhbar üzerine çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada araç sürücüsü Ramazan Demirel ve yolcu olarak bulunan Kadriye Demirel(29), Hatice Kübra Demirel(10), Eymen Demirel(7), Eren Demirel(6), Fadime Baysal(53), Mehmet Ali Baysal(53) ve İbrahim Baysal(20) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki ilçelerdeki hastaneye kaldırılırken, ağır yaralı olarak Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 7 yaşındaki Eymen Demirel, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Manisa'da korkunç kaza! 1 çocuk öldü, 7 kişi yaralandı
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