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Giriş Tarihi: 14.8.2022 23:26

Manisa'da korkunç kaza! Trenin altında kalan genç hayatını kaybetti

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde raylarının üzerinden karşıya geçmeye çalıştığı sırada İzmir-Balıkesir seferini yapan yolcu treninin çarptığı 23 yaşındaki Nihat Oğuz adlı genç yaşamını yitirdi

AA
Manisa’da korkunç kaza! Trenin altında kalan genç hayatını kaybetti

Atatürk Mahallesi Manisa Muradiye yolunda sinyalizasyon bulunan hemzemin geçidin yaklaşık 300 metre uzaklığında tren raylarının üzerinden karşıya geçmeye çalışan Nihat Oğuz'a (23), İzmir-Balıkesir seferini yapan yolcu treni çarptı.

Kazanın ardından treni durduran makinist yerde bir kişinin yattığını görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Oğuz'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Oğuz'un cenazesi Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Makinist işlemleri için emniyete götürüldü.

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Manisa'da korkunç kaza! Trenin altında kalan genç hayatını kaybetti
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