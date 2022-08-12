Manisa’da korkunç olay! 15’e yakın kedi ve köpek katledildi

Ölen kedilerimiz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından otopsi yapılmak ve kullanılan öldürücü maddenin ne olduğunu saptamak için alınmıştır. Otopsi sonucunu ve buna bağlı olarak ceza soruşturması sonucunu takip ediyoruz çok üzgün ve çok öfkeliyiz. Bunu yapan kişilerle birlikte yaşıyoruz. Belki yakın komşumuz belki görüştüğümüz biri bunu bilmiyoruz. Bu zihniyetteki kişiler sadece hayvanlar için değil bütün toplum için tehlikelidir. Çünkü çözemediği her sorununda öldürmeyi yok etmeyi düşünen ve uygulayan kişi ileride eşi ile çocuğu ile veya sosyal hayatta başına gelecek her olayda suçladığı kişileri de kolayca öldürebilecek kadar tehlikelidir.