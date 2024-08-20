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Giriş Tarihi: 20.8.2024 12:15 Son Güncelleme: 20.8.2024 12:28

Manisa’da korkunç olay! Manisa’da baba 10 yaşındaki kızını öldürüp intihar etti!

Manisa'ın Akhisar ilçesinde bunalıma giren 49 yaşındaki Ömür Ö., önce 10 yaşındaki kızını öldürdü, ardından intihar ederek yaşamına son verdi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Manisa’da korkunç olay! Manisa’da baba 10 yaşındaki kızını öldürüp intihar etti!

Manisa'nın Akhisar ilçesi Hürriyet Mahallesi 219 Sokak'taki bir apartmanın 3. katında 49 yaşındaki Ömür Ö'den haber alamayan yakınları daireye geldi. İçeriye giren akrabaları, baba ve 10 yaşındaki kızın hareketsiz olduğunu gördü. Haber verilmesi üzerine eve sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, baba ve kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazeler, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, evde yaptığı incelemede, Ömür Ö'nün yazdığı değerlendirilen iki mektup buldu. Ömür Ö.'nün önce kızını öldürüp, sonra intihar ettiği anlaşıldı. Öte yandan cenazelerin evden çıkarıldığı esnada, ailenin yakınları sinir krizi geçirdi.

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Manisa’da korkunç olay! Manisa’da baba 10 yaşındaki kızını öldürüp intihar etti!
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