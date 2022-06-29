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Giriş Tarihi: 29.6.2022 01:33 Son Güncelleme: 29.6.2022 01:46

Manisa'da korkunç olay! Öfkeli koca karısını ve oğlunu öldürdü

İHA
Manisa’da korkunç olay! Öfkeli koca karısını ve oğlunu öldürdü

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Aylardır ayrı olduğu ve oğlunun evinde olan karısıyla barışmak için giden 71 yaşındaki adam, dehşet saçtı. Yaşlı adam çıkan tartışma sonunda hem karısını hem de oğlunu öldürdü.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaklaşık bir yıldır ayrı yaşadığı eşi Ummuhan Yurtseven'le (65) barışmak için oğlu Mustafa Yurtseven'in (45) Tevfikiye Mahallesindeki 5 katlı bir binanın 5. katında bulunan evine giden Hüseyin Yurtseven (71), bir anda başlayan tartışmanın ardından önce oğlu Mustafa Yurtseven'e ardından da karısı Ummuhan Yurtseven'e tabancayla ateş etti.

CİNAYET ALETİYLE BİRLİKTE YAKALANDI

Silah seslerini duyan apartman sakinleri durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olayın ardından oğlunun apartmanından çıkan Hüseyin Yurtseven apartmanın 50 metre ilerisinde cinayet aletiyle birlikte emniyet güçleri tarafından yakalandı.

KARISI VE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ummuhan ve Mustafa Yurtseven'in hayatlarını kaybettiğini belirledi. Mustafa ve Ummuhan Yurtseven'in cenazeleri otopsi için Merkezefendi Devlet Hastanesi Morguna kaldırılırken olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Olay sırasında evde bulunan görgü tanığı Mustafa Yurtseven'in eşi N. Yurtseven'in ise şok yaşadığı, cinayet zanlısı Hüseyin Yurtseven'in ise emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

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Manisa'da korkunç olay! Öfkeli koca karısını ve oğlunu öldürdü
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