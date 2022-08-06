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Giriş Tarihi: 6.8.2022 16:44

Manisa'da korkutan orman yangını!

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın 45 dakikada kontrol altına alındı.

Manisa’da korkutan orman yangını!

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle 45 dakikada kontrol altına aldı.

Turgutlu ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Spil Dağı Milli Parkı yolundaki ormanda, saat 14.30 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Manisa Orman İşletme Şefliği ekipleri, yangına 12 arazöz, 4 su tankeri ve 1 yangın söndürme helikopteri ile müdahale etti. Yangın, 45 dakika içinde kontrol altına aldı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

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Manisa'da korkutan orman yangını!
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