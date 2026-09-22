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Giriş Tarihi: 22.09.2026 08:48 Son Güncelleme: 22.09.2026 09:13

Manisa'da lise önünde silahlı saldırı! Yaralı öğrenciler var

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin önünde kimliği henüz belirlenemeyen bir şahsın silahla etrafa ateş açması sonucu yaralanan öğrencilerin olduğu öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Manisa’da lise önünde silahlı saldırı! Yaralı öğrenciler var
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Manisa'da sabah saat 08.00 sıralarında Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi'nde bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi.

ŞÜPHELİ ŞAHIS ETRAFA ATEŞ AÇTI

Edinilen ilk bilgilere göre, şüpheli bir şahıs okul önünde henüz bilinmeyen bir nedenle silahla etrafa rastgele ateş açtı.

SON DAKİKA: Manisa'da okula silahlı saldırı: Yaralı öğrenciler var! | Video

Manisa Valiliği'nden açıklama:

"Turgutlu ilçemiz İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yakın bir alanda silahla ateş edildiği yönünde ihbar alınmıştır. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edilmiş olup, ekiplerimizin olayla ilgili çalışmaları devam etmektedir. Kamuoyuna gelişmeler hakkında ayrıca bilgi verilecektir." açıklamalarında bulunuldu.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Saldırı sırasında yaralanan öğrencilerin olduğu yönünde 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar yapıldı.İhbarın ardından olay yerine çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi yönlendirildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin müdahalesi ve olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

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SALDIRGAN HER YERDE ARANIYOR!

Yaralılar ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, yaya olarak kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#MANİSA #TURGUTLU

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Manisa'da lise önünde silahlı saldırı! Yaralı öğrenciler var
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