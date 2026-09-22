Manisa’da lise önünde silahlı saldırı! Yaralı öğrenciler var

ŞÜPHELİ ŞAHIS ETRAFA ATEŞ AÇTI

Edinilen ilk bilgilere göre, şüpheli bir şahıs okul önünde henüz bilinmeyen bir nedenle silahla etrafa rastgele ateş açtı.

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Manisa Valiliği'nden açıklama:

"Turgutlu ilçemiz İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yakın bir alanda silahla ateş edildiği yönünde ihbar alınmıştır. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edilmiş olup, ekiplerimizin olayla ilgili çalışmaları devam etmektedir. Kamuoyuna gelişmeler hakkında ayrıca bilgi verilecektir." açıklamalarında bulunuldu.