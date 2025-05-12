Haberler Yaşam Haberleri Manisa’da meydana gelen feci kaza karı kocayı birbirinden ayırdı
Giriş Tarihi: 12.5.2025 12:12 Son Güncelleme: 12.5.2025 12:14

Manisa’da meydana gelen feci kaza karı kocayı birbirinden ayırdı

Manisa’da meydana gelen kaza karı kocayı birbirinden ayırdı. Devrilen traktörün sürücüsü Mesut Kavruker (37) hayatını kaybetti, yanındaki eşi Ülkü Kavruker (35) ise yaralandı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Manisa’da meydana gelen feci kaza karı kocayı birbirinden ayırdı

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Delemenler Mahallesi Çamlıca mevkisinde meydana geldi. Tarlasından dönen Mesut Kavruker'in kontrolünü yitirdiği 45 KA 2114 plakalı traktör, rampa çıkarken geri kayarak devrildi. Traktörünün altında kalan 2 çocuk babası Kavruker ile çamurluğun üzerinde yolculuk yaptığı belirlenen yanındaki eşi Ülkü Kavruker ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Mesut Kavruker Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne, Ülkü Kavruker ise Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Mesut Kavruker, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Eşi Ülkü Kavruker'in ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Manisa’da meydana gelen feci kaza karı kocayı birbirinden ayırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz