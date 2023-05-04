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Giriş Tarihi: 4.5.2023 12:46 Son Güncelleme: 4.5.2023 12:46

Manisa’da Ne Yenir, Ne İçilir? Kahvaltıda, Öğle ve Akşam Yemeğinde Manisa’da Yenilecek Yemekler

Güzel Ege'nin en nadide şehirlerinden biri olan Manisa'da ne yenir sorusu, özellikle turistler için oldukça merak uyandırıcıdır. Manisa'da hangi tatlı yenir diye düşünenler için Mantar Tatlısı ile Şekerli Pide gibi bu yörede birçok ilginç lezzet bulunur. Manisa'da yenecek yemekler arasında en ünlüleri, Manisa Kebabı, Odun Köftesi ve Kula Güvecidir. Peki Manisa'nın hangi yemekleri meşhur?

Manisa’da Ne Yenir, Ne İçilir? Kahvaltıda, Öğle ve Akşam Yemeğinde Manisa’da Yenilecek Yemekler

Sultaniye Üzümü ile ünlü Manisa'da ne yenir diye fazla düşünmeye gerek yoktur. Manisa'da hangi tatlı yenir bilmek isteyenlerin deneyebileceği pek çok ilginç tat bulunur. İlk kez ziyaret edenlerin aklındaki en merak edilen nokta, Manisa'da yenecek yemekler nelerdir sorusudur. Manisa'nın hangi yemeği meşhur araştıranlar için sıralanabilecek lezzetler içinde kebaplar, köfteler ve güveçler bulunur. Manisa'nın en ünlü yemekleri neler? İşte detaylar…

Manisa'da Ne Yenir?

Şehzadeler şehri Manisa, Ege'de yer almasına rağmen denize kıyısı bulunmayan turistik bir bölgedir. Yöre halkı geçimini büyük ölçüde, tarımdan, sanayiden, ormancılıktan, madencilikten ve dokumacılıktan sağlar. Turizm ise ekonomik anlamda bölgeyi kalkındıran bir diğer faaliyettir. Sidas Antik Kenti, Aigai Antik Kenti, Serdes Antik Kenti, Artemis Tapınağı, Sultan Camii ve Külliyesi, Manisa Yeni Han ve Manisa Kalesi gibi görülmeye değer çok sayıda tarihi ve turistik mekana ev sahipliği yapar. Tarihi güzelliklerinin yanı sıra kültürel değerleri ile de kendine has özellikleri olan bir şehirdir. Geleneksel lezzetleri ise bunun en iyi örneğidir. Manisa'da ziyaretçileri hayran bırakacak birbirinden güzel lezzet bulunur. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

Manisa Kebabı

Bohça Kebabı

Pideli Paça

Keşkek

Kulak Çorbası

Kapama Mantı

Sinkonta

Odun Köftesi

Akhisar Köfte

Kula Güveci

Simit Ekmeği

Şekerli Pide

Mantar Tatlısı

Tahinli Ekmek

Şehzade Tatlısı

Akhisar Katmeri

Mesir Macunu

Sultaniye Üzümü

Kırkağaç Kavunu

Cilveli Kahve

Sultan Çayı

Akhisar Gazozu ve Maden Suyu

Zeytin ve Zeytinyağı

Manisa'nın Meşhur Tatlıları Neler?

Manisa denilince akla gelen en ilgi çekici lezzetlerden biri, Mantar Tatlısı olabilir. Bu tatlı, özel olarak hazırlanan hamurun içine eklenen mantar ve cevizlerin yağda kızartılmasıyla yapılır. Daha sonra üzerine şerbet ve tarçın dökülerek servis edilir. Mantar ile tatlıyı bir arada denemek isteyenler için iyi bir tercih olabilir. Şekerli Pide, adından anlaşılacağı üzere ekmek hamurundan yapılan bir tatlıdır. Pide hamurunun içine tuzsuz peynir konularak fırında pişirilir. Servis esnasında ise üzerine bolca şeker dökülür. Ekmekten ziyade tatlı bir çörek olan Tahinli Ekmeğin yapımında tahin, şeker ve susam yoğun olarak kullanılır. 41 çeşit baharattan yapılan Mesir Macunu ise şifalı kabul edilmesinden dolayı ünü tüm Türkiye'ye yayılmış bir tattır. Bundan dolayı Manisa'nın simgesi kabul edilmiştir.

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