Manisa'daki orman yangını son durum ve gelişmeleriyle gündemdeki yerini aldı. Ormanlık alanlardan gelen peş peşe yangın haberleri vatandaşlarda tedirginliğe yol açarken "Manisa'da orman yangını söndürüldü mü, son durum ne, yangın nerede çıktı?" sorularıyla gelişmeler yakından takip ediliyor. Bugün saatler 14.00'ı gösterirken Karayağcı Mahallesi'ndeki ormanda nedeni henüz belirlenemeyen bir sebeple alevlerin yükseldiği tespit edildi. Peki, Manisa'da orman yangını söndürüldü mü? İşte detaylar...
Manisa'nın Gördes ilçesinin kırsal Karayağcı Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Gördes ilçesi Karayağcı Mahallesi'ndeki ormanda saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden mahalleli, itfaiye ve orman ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Alevlerin rüzgarın etkisiyle hızla büyürken, bölgeye yakın ev ve hayvan damlarının jandarma tarafından tedbir amacıyla boşaltılması istendi.
İlçeye bağlı Karayağcı Mahallesi Çengel mevkisinde yangın çıktı. Yangına 4 uçak, 4 helikopter, 6 dozer ile 20 arazözle müdahale ediliyor.Mahalle sakinleri de çalışmalara destek veriyor.