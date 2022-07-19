Manisa'daki orman yangını son durum ve gelişmeleriyle gündemdeki yerini aldı. Ormanlık alanlardan gelen peş peşe yangın haberleri vatandaşlarda tedirginliğe yol açarken "Manisa'da orman yangını söndürüldü mü, son durum ne, yangın nerede çıktı?" sorularıyla gelişmeler yakından takip ediliyor. Bugün saatler 14.00'ı gösterirken Karayağcı Mahallesi'ndeki ormanda nedeni henüz belirlenemeyen bir sebeple alevlerin yükseldiği tespit edildi. Peki, Manisa'da orman yangını söndürüldü mü? İşte detaylar...