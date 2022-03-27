Manisa’da otomobil bariyerlere çarptı! Su kanalına düşmekten son anda kurtuldu

Yol kenarındaki sulama kanalına düşmekten son anda kurtulan otomobilde yolcu olarak bulunan Müzeyyen Y. (61) yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.