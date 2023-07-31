Haberler Yaşam Haberleri Manisa’da pizzacıda silahlı saldırı: 1 kadın öldü, 1 kadın yaralı
Giriş Tarihi: 31.7.2023 11:44 Son Güncelleme: 31.7.2023 11:47

Manisa’da pizzacıda silahlı saldırı: 1 kadın öldü, 1 kadın yaralı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, motosiklet ile bir pizza restoranı çalışanı Ferhat K., iş arkadaşları Sultan Zencirci (27) ve Gül D.’ye (45) silahla ateş etti. Sultan Zencirci olay yerinde yaşamını yitirdi, Gül D. ise yaralandı.

Mehmet Ali ERBAŞ
Manisa’da pizzacıda silahlı saldırı: 1 kadın öldü, 1 kadın yaralı

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'ndeki bir pizza restoranında meydana gelen olayda İstasyon Caddesi üzerindeki bir pizza restoranında çalışan Ferhat K., henüz belirlenemeyen bir nedenle aynı restoranda çalıştığı iş arkadaşları Sultan Zencirci (27) ve Gül D.'ye (45) ruhsatsız silahıyla ateş etti.

Her iki kadın kanlar içinde yerde kalırken, Ferhat K. ise motosiklete binerek hızla olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin İhbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, Sultan Zencirci'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini, Gül D.'nin de yaralandığını belirledi. Gül D. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alınırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay ardından jandarma ekiplerinin yoğun çalışmasıyla şüpheli Ferhat K. suç unsuru tabanca ile birlikte yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Manisa’da pizzacıda silahlı saldırı: 1 kadın öldü, 1 kadın yaralı
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