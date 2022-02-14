Haberler Yaşam Haberleri Manisa’da PKK/KCK operasyonu! Aralarında HDP'li yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 14.2.2022 19:54

Manisa’da PKK/KCK operasyonu! Aralarında HDP'li yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltına alındı

Manisa’da PKK/KCK operasyonu! Aralarında HDP’li yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltına alındı

Manisa’da, terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyonda  HDP Turgutlu İlçe Başkanı Mesut Hayri Bökü ve eş başkanı Naile Gümüştaş’ın yanı sıra 1’i yabancı uyruklu toplamda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Şehzadeler, Yunusemre ve Turgutlu ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

ŞÜPHELİLER ARASINDA HDP'Lİ YÖNETİCİLER DE VAR

PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma, terör örgütünün propagandasını yapma ile suçu ve suçluyu övme suçlarından haklarında soruşturma yürütülen Halkların Demokratik Partisi (HDP) Turgutlu İlçe Başkanı Mesut Hayri Bökü ve eş başkanı Naile Gümüştaş'ın yanı sıra M.A.D., A.T., C.A., M.C.A., M.H., N.T., V.E. ile Suriye uyruklu H.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürüyor.

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Manisa’da PKK/KCK operasyonu! Aralarında HDP'li yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltına alındı
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