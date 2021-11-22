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Giriş Tarihi: 22.11.2021 07:17

Manisa’da silahlı saldırı: 1 yaralı

DHA
Manisa’da silahlı saldırı: 1 yaralı

Manisa’da, Hasan D. (39) sokakta yürüdüğü sırada, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan Hasan D., hastaneye kaldırılırken, polis saldırganı arıyor.

Olay 22.00 sıralarında Şehzadeler ilçesi Dere Mahallesi 3103 Sokakta meydana geldi. Hasan D., sokak üzerinde tanımadığını iddia ettiği bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Hasan D.'yi sol bacağından vuran kişi kayıplara karışırken, silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralan Hasan D., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili incelemesini sürdüren polis, silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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Manisa’da silahlı saldırı: 1 yaralı
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