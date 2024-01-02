Haberler Yaşam Haberleri Manisa'da sır cinayet! Traktörün yanında tüfekle vurulmuş halde bulundu
Giriş Tarihi: 2.1.2024 11:15 Son Güncelleme: 2.1.2024 11:27

Manisa'da sır cinayet! Traktörün yanında tüfekle vurulmuş halde bulundu

Manisa’da 54 yaşındaki çiftçi Aziz Akay yol kenarında park halindeki traktörünün yanında av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu. Jandarma sır cinayetle ilgili çalışma başlatırken, şüphelinin kimliğini tespit etmeye çalışıyor.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Manisa’da sır cinayet! Traktörün yanında tüfekle vurulmuş halde bulundu

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Salihli'nin kırsal Poyrazdamları Mahallesinde meydana geldi. Yağbasan yolu üzerinde silah sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Adrese giden ekipler, yol kenarında park halindeki traktörünün yanında çiftçi Aziz Akay'ı silah vurulmuş halde yerde yatarken bulundu. Vücudundaki saçma yaralarından av tüfeğiyle vurulduğu anlaşılan Akay, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

2 çocuk babası Akay, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Fatih Altaylı'dan arsızlıkta zirve: Provokasyonu körükledi, ahlaksız saldırgana destek çıktı!
Güney Kore'de muhalefet liderine bıçaklı saldırı!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Camialarınız istemiyorsa finali Suudi Arabistan’da oynamayalım!
Son dakika | Ankara'da hareketli saatler! Bakan Yerlikaya açıkladı: 'Dur' ihtarına uymayan şüpheli yaralı olarak yakalandı
Son dakika: Gazze'den dünyaya tarihi mesaj! Şehitler ve Gazze için tek yürek: Teröre lanet, Filistin'e destek
Köprü ayağını metrobüs yoluna inşa ettiler
Son dakika: Malatya'da feci kaza! Otobüs devrildi: 4 ölü, 31 yaralı
Gezi... Riyad... O zihniyet... Ve AK Partililerin sorumluluğu!
İsrail'den "Lübnan'ı işgal etme" çağrısı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Manisa'da sır cinayet! Traktörün yanında tüfekle vurulmuş halde bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA