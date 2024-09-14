Manisa’da tarihi eser kaçakçılarına büyük darbe: 37 adet tarihi eser ele geçirildi

13 Eylül 2024 tarihinde Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ile Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda, E.B. (44), Y.D. (37) ve Ş.Ç'in (36) tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edildi. Ellerinde bulunan tarihi eserleri 15 milyon TL karşılığında satmaya çalıştıkları öğrenilen şahısların evlerinde yapılan aramada 37 eser bulundu.

TARİHİ ESERLER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda ele geçirilen tarihi eserler arasında; M.Ö 1. binyıla ait 9 adet çömlek, M.Ö 7. yüzyıla ait 4 adet alabastron, M.S. 4. yüzyıla ait 13 adet gözyaşı şişesi, Roma dönemine ait 4 adet kandil, Roma dönemine ait 1 adet erkek heykeli, Roma dönemine ait 1 adet kadın heykeli, M.Ö. 2. yüzyıla ait 2 adet cam parfüm şişesi, M.Ö. 6. yüzyıla ait 2 adet cam parfüm şişesi ve 1 adet M.Ö. 2. yüzyıla ait obje olmak üzere toplam 37 adet tarihi eser obje yer aldı.

Bunun yanı sıra, kaçakçılık faaliyetlerinde kullanılan dedektör, muhtelif kazı malzemeleri ve 3.100 gram amonyum nitrat da ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili olarak nöbetçi cumhuriyet savcısına bilgi verildi ve 3 şüpheli, 14 Eylül 2024 tarihinde Manisa Adliyesi'nde hazır edilmek üzere gözaltına alındı.