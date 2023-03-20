Manisa’da terör operasyonu: 3 gözaltı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'de PKK/YPG/PYD terör örgütü içerisinde 6-24 ay arasında eğitim alarak faaliyette bulunan ve kaçak yollardan Türkiye'ye giriş yapan 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramalarında ve evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Operasyonlar kapsamında ayrıca Manisa'nın Salihli, Turgutlu ve Yunusemre ilçelerinde sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı tespit edilen 8 kişiye de işlem yapıldı.