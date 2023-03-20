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Giriş Tarihi: 20.3.2023 21:34

Manisa’da terör operasyonu: 3 gözaltı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerine karşı yürüttüğü operasyonlar kapsamında Suriye’de terör örgütü tarafından eğitilen ve Türkiye’ye kaçak yollardan giriş yapan 3 kişi yakalandı. Sosyal medyada terör propagandası yapan 8 kişiye de işlem yapıldı.

DHA
Manisa’da terör operasyonu: 3 gözaltı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'de PKK/YPG/PYD terör örgütü içerisinde 6-24 ay arasında eğitim alarak faaliyette bulunan ve kaçak yollardan Türkiye'ye giriş yapan 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramalarında ve evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Operasyonlar kapsamında ayrıca Manisa'nın Salihli, Turgutlu ve Yunusemre ilçelerinde sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı tespit edilen 8 kişiye de işlem yapıldı.

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Manisa’da terör operasyonu: 3 gözaltı
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