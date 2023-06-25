Haberler Yaşam Haberleri Tırmanış yaparken düşen dağcıyı kurtarmak için ekipler seferber oldu
Giriş Tarihi: 25.6.2023 22:10 Son Güncelleme: 25.6.2023 22:24

Tırmanış yaparken düşen dağcıyı kurtarmak için ekipler seferber oldu

Manisa’da Akpınar mevkii Yarıkkaya kanyonunda tırmanış yaparken düşen dağcıyı kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Mehmet Ali ERBAŞ
Tırmanış yaparken düşen dağcıyı kurtarmak için ekipler seferber oldu

İzmir'den, Mavi Yeşil yürüyüş grubu üyesi dağcı Recep Alkım Epkit (46) Manisa Yarıkkaya kanyonunda mahsur kaldı. Olay bugün 14:30 sıralarında meydana geldi. 10 kişilik grup ile tırmanış yaptığı sırada 3 metrelik halattan düşen dağcının ekip arkadaşları 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu.
Olay yerine hızla AFAD, UMKE, Jandarma, Sağlık ve Manisa Büyük Şehir itfaiyesi ekipleri yönlendirildi. Kanyonda mahsur kalan dağcı sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında, yaklaşık 40 kişilik arama kurtarma ekiplerince bulunduğu yerden indirme çalışmalarına devam ediliyor.

46 yaşındaki dağcı Recep Alkım Epkit'in düşmeden kaynaklı kalça ezilmesi bulunduğu ve bilincinin yerinde olduğu gelen bilgiler arasında.
Ulaşım imkanlarının güç olduğu bölgede ekipler en kısa sürede kazazede dağcıyı bulunduğu yerden indirmek için hummalı bir şekilde çalışıyor.

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Tırmanış yaparken düşen dağcıyı kurtarmak için ekipler seferber oldu
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