Manisa’da traktöre çarpan araç sürücüsü hayatını kaybetti

Manisa'nın Alaşehir Salihli karayolu Kavaklıdere mevkiinde saat 21:00 sıralarında meydana gelen olayda H.K (50) yönetimindeki traktör karayolundan kontrolsüz bir şekilde karşıdan karşıya geçerken Alaşehir yönüne giden Hasan Atılga(40) yönetimindeki otomobil traktörün arkasından çarptı. Kazada ağır yaralanan Hasan Atılgan kaldırıldığı Alaşehir Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Traktör sürücüsü H.K(50) Alaşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, traktör sürücüsü H.K nin eşi H.K ağır yaralı olarak Celal Bayer Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine sevk edildi. Jandarma olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.