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Giriş Tarihi: 16.6.2022 01:07

Manisa'da tren rayının yanında özçekim yapan genç kız, vagonun çarpması sonucu yaralandı

AA

Manisa'da tren rayının yanında özçekim yapan genç kız, o sırada geçen trenin vagonunun çarpması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yunusemre ilçesi 50. Yıl Mahallesi 6101 sokakta, İzmir-Manisa seferini yapan yük treninin geçişi esnasında raylara yaklaşarak özçekim yapmak isteyen A.P'ye (17) trenin vagonu çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen A.P, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

A.P'nin arkadaşlarının, polise, A.P'nin özçekim yapmak amacıyla raylara yaklaştığını ve kazanın bu esnada meydana geldiği yönünde ifade verdikleri öğrenildi.

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Manisa'da tren rayının yanında özçekim yapan genç kız, vagonun çarpması sonucu yaralandı
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