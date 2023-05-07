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Giriş Tarihi: 7.5.2023 16:50 Son Güncelleme: 7.5.2023 17:07

Manisa’da trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yolcu treninin çarptığı 79 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Mehmet Ali ERBAŞ
Manisa’da trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Manisa'nın Akpınar Mahallesi'nde 214. Sokak yakınlarından geçen demir yoluna giren Abdülbaki Ağdağ'a (79), İzmir-Alaşehir seferini yapan yolcu treni çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ağdağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağdağ'ın trenin altında kalan cenazesi, savcının incelemesinin ardından Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

OĞLUNUN EVİNE GİDİYORDU

Abdulbaki Ağdağ'ın 6 çocuk babası olduğu, olay öncesi tren yolu altında bulunan evinden yolun üst tarafındaki oğlunun evine gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Cenaze raylardan kaldırıldıktan sonra tren, Alaşehir yönüne doğru yoluna devam etti.

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Manisa’da trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti
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