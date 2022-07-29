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Giriş Tarihi: 29.7.2022 17:03

Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Manisa’da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri C.K. isimli şahsın İzmir'den Alaşehir'e uyuşturucu madde getireceği istihbaratı üzerine harekete geçti.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler tarafından Çakırcaali Mahallesi'ndeki bağ evine düzenlenen operasyonda 222,5 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken evde bulunan K.Y. (37), M.A. (33), C.G. (30) ve T.K. (29) gözaltına alındı.

Üzüm bağları arasından kaçan C.K.'nin yakalanması için ekipler tarafından çalışma başlatılırken gözaltına alınan 4 kişi karakola götürüldü.

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Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
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