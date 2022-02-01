Manisa’daki fabrikada yangın!

Yangında yaklaşık 50 bin plastik kasa, kullanılamaz hale geldi. Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun da fabrikaya gelerek, yangınla ilgili bilgi aldı. Uçgun, yangının nedeninin henüz kesin olarak tespit edilemediğini belirterek, "Alevler, kısa sürede plastik kasalara sıçramış. Can kaybımız yok, yaklaşık 50 bin kasa yanmış" dedi.