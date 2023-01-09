Manisa’daki kazada yaralanan genç kızdan acı haber

Manisa Akhisar kara yolu Yeniköy Mahallesi geçişindeki kazanın ardından hastaneye kaldırılan Melike Kaçim, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Böylece kazada ölü sayısı 3'e yükseldi. Diğer yaralı Melike Kaçim'in ağabeyi Onur Kaçim'in (27) de hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.