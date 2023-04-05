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Giriş Tarihi: 5.4.2023 10:32 Son Güncelleme: 5.4.2023 10:33

Manisa’daki müzisyen cinayetinin zanlıları Antalya’da teslim oldu

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda pompalı tüfekle ateş açılarak öldürülen müzisyen Ercan Angışhan’ın, katil zanlısı 2 kişi Antalya’da teslim oldu.

Mehmet Ali ERBAŞ
Manisa’daki müzisyen cinayetinin zanlıları Antalya’da teslim oldu

Manisa'nın Salihli ilçesindeki restoran ve eğlence mekanlarında keman çalarak geçimini sağlayan 38 yaşındaki Ercan Angışhan, 23 Mart'ta bir akaryakıt istasyonunda pompalı saldırıya uğradı.

Açılan ateş sonrası Angışhan ağır yaralanmış, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesi yapılarak özel bir hastaneye kaldırılmıştı. 2 çocuk babası Angışhan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı.

ARAÇ TERKEDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Olayın ardından kaçan saldırgan veya saldırganların yakalanması için çalışma başlatan Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliğini ve olay yerinden kaçtığı aracın plakasını tespit etti. Polis, şüphelinin kaçtığı aracı Turgutlu'da terkedilmiş halde buldu.

ANTALYA ADLİYESİNE TESLİM OLDULAR

Polis tarafından her yerde aranan Salihlili müzisyen Ercan Angışhan'ın katil zanlıları G.A. ve E. A., avukatı aracılığıyla Antalya'da teslim oldu. SEGBİS sisteminde ifadeleri alınan zanlılar, sevk edildikleri Antalya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Manisa’daki müzisyen cinayetinin zanlıları Antalya’da teslim oldu
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