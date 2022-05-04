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Giriş Tarihi: 4.5.2022 22:14

Manisa'daki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

İHA
Manisa’daki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Akhisar-Manisa karayolu Veziroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y. (28) idaresindeki 45 ADV 085, M.Y. (52) idaresindeki 45 ABN 100 ve O.U. (36) idaresindeki 45 AFE 659 plakalı otomobiller birbiriyle çarpıştı.

5 KİŞİ HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 35 AUB 776 plakalı araçta yolcu olarak bulunan E.D. (53) ve T.E. (51) ile 45 ADV 085 plakalı araçta yolcu olarak bulunan A.S. (76), S.S. (78) ve Ş.S. (54) hafif şekilde yaralandı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yaralılar Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi ile Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Manisa'daki trafik kazasında 5 kişi yaralandı
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