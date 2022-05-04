Manisa’daki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

5 KİŞİ HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 35 AUB 776 plakalı araçta yolcu olarak bulunan E.D. (53) ve T.E. (51) ile 45 ADV 085 plakalı araçta yolcu olarak bulunan A.S. (76), S.S. (78) ve Ş.S. (54) hafif şekilde yaralandı.