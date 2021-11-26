Manisa’daki trafik kazasında ölen öğretmenin 4 yaşındaki kuzeni de yaşamını yitirdi

Kazanın ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük kız, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi.

Özge Fatma Zeybek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Akhisar-Gördes kara yolunda Musa Zeybek yönetimindeki 45 HA 9096 plakalı pikap, 24 Kasım'da Dağdere Mahallesi yakınlarında elektrik direğine çarpmış, daha sonra savrularak M.Y. idaresindeki 45 V 4939 plakalı beton mikseriyle çarpışmıştı. Kazada pikapta bulunan Dağdere İlkokulu öğretmenlerinden Bahar Zeybek (24) yaşamını yitirmiş, kuzeni Özge Fatma Zeybek'in de aralarında olduğu 4 kişi yaralanmıştı. Bahar Zeybek'in cenazesi dün toprağa verilmişti.