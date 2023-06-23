Haberler Yaşam Haberleri Manisa’daki yangın 18 saattir devam ediyor! Manisa’da 18 saattir devam eden yangın kontrol altına alındı
Giriş Tarihi: 23.6.2023 10:10 Son Güncelleme: 23.6.2023 10:16

Manisa’daki yangın 18 saattir devam ediyor! Manisa’da 18 saattir devam eden yangın kontrol altına alındı

Manisa'da Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada yaklaşık 18 saattir süren yangına müdahale ediliyor. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarına başlandığı öğrenildi.

Mehmet Ali ERBAŞ
Manisa’daki yangın 18 saattir devam ediyor! Manisa’da 18 saattir devam eden yangın kontrol altına alındı

OSB'deki geri dönüşüm ve demir çelik üretimi yapılan fabrikada dün saat 16.20 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikada depolanan poliüretanın yanıcı olması ve rüzgarın etkisiyle yangın hızla büyüdü ve fabrikanın idari binasına da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarına başlandığı öğrenildi.

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Manisa’daki yangın 18 saattir devam ediyor! Manisa’da 18 saattir devam eden yangın kontrol altına alındı
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