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Giriş Tarihi: 3.3.2022 15:27 Son Güncelleme: 3.3.2022 15:42

Manisa’dan annelere, mesir macunu ve üzüm getirdi

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Manisa’dan annelere, mesir macunu ve üzüm getirdi

Manisa Ahmetli İlçesinde yaşayan bir grup kadın, Diyarbakır’da HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Aynı zamanda Memur Sen Ahmetli İlçe Temsilcisi olan Özden Aypar ve beraberindeki kadınlar, annelere mesir macunu ile Manisa’ya özel üzüm getirdi. ‘Annelerimize güç, kuvvet ve sağlık olsun’ diyerek mesir macunu ile üzümleri dağıtan Aypar, “Birbirimize kenetlenirsek emin olunki, bütün terör örgütleri önümüzde diz çökecektir” dedi.

Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan annelerin oturma eylemi 913'üncü gününe girerken, Manisa Ahmetli ilçesinden Memur Sen'e üye bir grup kadın aileleri ziyaret etti. Kadınlar, annelere yanlarında getirdikleri mesir macunu ile Manisa'ya özel üzümü dağıttı. Manisalı kadınlar, annelere güç, kuvvet ve sağlık olsun diyerek mesir macunu ile üzümü dağıttı.

8 Mart Dünya Kadınlar günü öncesi Diyarbakır annelerine anlamlı bir ziyaret yaptıklarını belirten Memur Sen Ahmetli İlçe Temsilcisi Özden Aypar, "Annelerimize şifa niyetine diyerek Manisamızın kendine özel üzümünü de yanımızda getirdik. Aynı zamanda Manisa'da bu yıl 500'üncü yılını yaşayan Hafza Sultan Külliyesi'nde bulunan kuran kursu mezun öğrencilerinden de dua ve selamlar getirdik. Bizler değerli annelerimizin bugüne kadar hep yanındaydık, bundan sonrada yanlarında olacağız. Bütün anneler çocuklarını yanında hatta dizinin dibinde görmek ister, çocuk kaç yaşına gelirse gelsin bu böyledir değişmez. Onları terör örgütünün elinden kurtarmak için mücadele etmek sadece buradaki annelerin görevi değildir. Bizlerin de boynunun borcudur" dedi.

"BU EYLEMDE BAŞINDA BERİ BİZDE VARDIK"
Eylemde başından buyana Manisalı kadınlarında olduğunu belirten Aypar, "Bugün buraya gelerek fiilen katılmak ve buradaki hüzne ortak olmak istedik. Büyük bir ümitle şunu söylemek istiyorum; bizim başımız hiç bir zaman öne eğilmez. Allah'ıma şükürler olsun ki, bu ülkenin böyle anneleri var. Hiç şüphesiz ki, bu çabalarınız Allah katında boş kalmayacak ve çocuklarınıza sağ salim kavuşacaksınız. Birlik olalım, birbirimize kenetlenelim, emin olunki bütün terör örgütleri önümüzde diz çökecektir" ifadelerini kullandı.

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Manisa’dan annelere, mesir macunu ve üzüm getirdi
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