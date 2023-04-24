Mansur Yavaş 3,5 yıldır sağlam tesisi açamadı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, tesisin Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden kir pas içinde teslim alındığına ilişkin iddiası teslim tutanağıyla yalanlandı. SABAH'a konuşan AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Selahattin Yağcı, tesisin çalışır durumda teslim alındığına dair teslim tutanağını paylaşarak duruma tepki gösterdi.





Yağcı, "BELPA Buz Pateni Sarayı, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yok edilmek üzere. Alındığı günden itibaren tesisle ilgili ne yapacağının kararını bir türlü veremedi. Tesisi devir aldıkları tarihten itibaren sporcuların ve vatandaşların kullanıma kapatan Ankara Büyükşehir Belediyesi, 3 ay boyunca tesiste makinalar çalıştırmaya devam etti. Kullanıma kapalı olan tesiste buz makinaları buz oluşturmak için 3 ay boşa çalıştırılmıştı. 1 buçuk milyon lira enerji parası boşa harcanmıştır. Tasarruf ekonomisi diye göreve gelenlerin yaptığı bu israf Ankaralıların cebinden çıkmıştır. Sağlam tesisi açamayan Ankara dışında Cumhurbaşkanlığı yardımcısı hayallerinde koşuyor" ifadelerini kullandı.





"BU BECERİKSİZLİĞİ VE İŞ B İLMEZLİĞİN HESABI SANDIKTA SORULACAKTIR"



Yağcı şöyle devam etti; "Ankara'yı taş devri dönemine doğru yavaş yavaş götüren Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimi, bunca zarar yetmezmiş gibi bir de tesiste kiracı bulunan 4 esnafa tahliye davası açtı. Tesis kapalı kaldığı için kiralarını ödeyemeyen esnaf Mansur Yavaş tarafından icraya verildi. Baskılara dayanamayan esnaf dükkânlarını terk ederek işletmelerini kapatmak zorunda kaldı. Ayrıca, boş çalıştırılan makinaların elektrik masrafları üzerine bir de bakım onarım masrafları da Ankaralı vatandaşlara fatura edildi. Bu kadar geciken, bu kadar oyalanan bir sürecin mimarı olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, esnafın ekmeğine göz dikmiş, sporcuların antrenman yapmalarını engellemiştir. Ankaralı vatandaşları hem maddi hem manevi zarara uğratılmıştır. Bu mağduriyetin, bu beceriksizliğin ve iş bilmezliğin hesabı sandıkta sorulacaktır."