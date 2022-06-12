Mansur Yavaş seli bırakıp Eskişehir’e koşmuştu! Gökçek tepki gösterdi: “Bu ne aymazlık, bu ne sorumsuzluk…”

Ankara Valiliği Ankara'daki sel felaketi öncesinde uyarılarda bulunmuştu. Valilik yaptığı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 7 Haziranı Salı günü ilimiz genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise başkente sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapmıştı. Bu uyarılar sonrasında Ankara'da sağanak yağış sonrası sel sularına kapılan bir kişi ise hayatını kaybetti. Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ise Ankara'yı alan selin ardından gerekli tedbirleri almadığına yönelik iddialarla vatandaşın tepkilerini üzerine çekti.



SELİ BIRAKTI, TOPLANTIYA KOŞTU!

Ankara'daki afetin sonrasında ise ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın programını iptal etmeyip CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in ev sahipliğinde bir araya geldiği toplantıya katıldı. Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi Twitter hesabından 10 Haziran tarihinde yapılan bir paylaşımda ise "Meteoroloji'den alınan bilgiye göre yarın Ankara'da kuvvetli ve gök görültülü sağanak yağışa bağlı sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklar beklenmektedir. Büyükşehir Belediyemiz tüm birimleriyle teyakkuz halinde olup, vatandaşlarımızın da yağışın olası olumsuzluklarına karşı dikkatli ve tedbirli olmasını rica ederiz" denildi. Ancak bu paylaşıma ve sele rağmen Mansur Yavaş'ın programını iptal etmeyip Eskişehir'deki toplantıya katılması tepkilere neden oldu.



"BU NE AYMAZLIK, BU NE SORUMSUZLUK…"

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek de Mansur Yavaş'a tepki gösterenlerden oldu. Gökçek, ABB'nin resmi Twitter hesabından yaptığı duyuruyu alıntılayarak Mansur Yavaş'a seslenerek, "Bunu Mansur'un tweet hesabından aldım. Milleti ikaz ediyorsun, kendin Eskişehir'e gidiyorsun. Bu ne aymazlık, bu ne sorumsuzluk…" ifadelerini kullandı.



"SİZ BUSUNUZ İŞTE!!"

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın milleti ikaz ederken kendi programından ödün vermemesi ve Eskişehir'e gitmesine vatandaşlar da tepki gösterdi. Ekrem Karabulut isimli vatandaş Yavaş'a tepki göstererek, "Ankara'yı sel basmış, selde gencecik insan hayatını kaybetmiş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Eskişehir'de geziyor. Siz busunuz işte!!" dedi.

"BAHSETTİĞİNİZ ALT YAPI PROJELERİNE NE ZAMAN BAŞLAMAYI DÜŞÜNÜYORSUNUZ?"

Yazar Selman Öğüt ise Yavaş'ın 2019 yılında attığı bir iletisini paylaştı. Bu iletide Yavaş, "Değerli Ankaralılar, Bizler hiçbir mazerete sığınmadan, kentimizin yıllarca ihmal edilmiş altyapı hizmetlerini sağlamak için projelerimizi ivedilikle hayata geçireceğiz. Bu konuda tespitlerimiz tamamlanmış olup, eksikliklerin giderilmesi için çalışmalar başlatılmıştır" ifadelerini kullanıyordu. Selman Öğüt Yavaş'a bu iletisini hatırlatarak sel sonrası şu soruyu sordu: "Mansur Bey 3 sene önce bu tweeti atmışsınız. Amma velakin Ankara'yı sel aldı. Bahsettiğiniz alt yapı projelerine ne zaman başlamayı düşünüyorsunuz?"

"ESKİŞEHİR GEZİN BİTTİ Mİ? FELAKET BİTTİ!!"

Erhan isimli sosyal medya kullanıcısı ise Yavaş'ın Eskişehir'e gitmesine şöyle tepki gösterdi: "Eskişehir gezin bitti mi? Felaket bitti bir can yitip gitti sorumlusu Bel. Tatilde Allah aynı acıları size yaşatsın …Şimdi Ankara'da hangi yüzle meydana çıkabilirsin Mansur..."

"ANKARA'NIN GÖBEĞİNDE CAN KAYBI YAŞANIYORSA, YAZIKLAR OLSUN SİZE"

Murat isimli sosyal medya kullanıcısı ise "Yıl olmuş 2022. Ankara'nın göbeğinde can kaybı yaşanıyorsa, yazıklar olsun size. Böyle hizmete, böyle anlayışa, böyle belediyeciliğe yazıklar olsun" diyerek Yavaş'a tepki gösterdi.

"MANSUR BEY ESKİŞEHİR'DE CİRİT ATIYOR! OLACAK İŞ DEĞİL!"

Aslan Değirmenci tepkisini şöyle dile getirdi: "Çapsız diyeceğim olmayacak! Bir haftadır #Ankara için sel ve dolu uyarısı yapılıyor, Mansur Bey Eskişehir'de cirit atıyor! Olacak iş değil! Oluyor ama…"