Mansur Yavaş’a tepki: 5 yıldır bitiremedin

Ankara'da 8 Aralık sabahı okula giderken sahipsiz köpek sürüsünün parçalamasından son anda ağır yaralı halde kurtulan ilkokul 4. sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz'ın (9) tedavisi sürüyor. Tunahan'ın henüz gözlerini açamadığı, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Doktorlar, Yoğun Bakım Ünitesi'nde yaşam savaşı veren Tunahan'ı yaşatmak için canla başla çalışıyor. Yılmaz'ın ağrısının çok olabileceği düşüncesiyle uyutulduğu, solunum cihazına bağlı olduğu öğrenildi. Öte yandan başkent sakinleri, başıboş köpekler nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) büyük tepki içinde. Olayın ardından ABB Başkanı Mansur Yavaş, sokaktaki hayvanları barınaklarda misafir edeceklerini ifade etmişti. Yavaş'ın söz konusu ifadeleri akıllara Gölbaşı ilçesindeki Karataş Geçici Hayvan Barınağı'nın mevcut durumunu getirdi. Mansur Yavaş'ın 2019 yerel seçimlerden önce, 'Belediye başkanı seçildiğim takdirde bakım evi kurup, sahipsiz hayvanların kısırlaştırılması, bakımı ve tedavilerini 7/24 sağlayacağıma söz veriyorum" şeklinde kâğıt imzalamasına rağmen 5 yıldır bu barınağı hizmete açamadığı anlaşıldı. -